Суд продлил домашний арест подростку, устроившему стрельбу в уфимской школе

22:43, 06 апр 2026

Суд Башкирии продлил домашний арест несовершеннолетнему, который в феврале 2026 года устроил стрельбу в одной из уфимских школ. Мера пресечения сохранится до 3 июня. Информацию распространила Объединённая пресс-служба судов республики.

Инцидент произошёл 3 февраля: девятиклассник явился на занятия с пластиковым пневматическим автоматом, произвёл несколько выстрелов в сторону педагога и трёх одноклассников, а затем привёл в действие петарду. При задержании подросток не оказывал сопротивления.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Школьнику предъявлено обвинение в покушении на убийство, администрации учебного заведения — в халатности.

Впоследствии подросток в беседе с министром МВД Башкирии Александром Воронежским сообщил, что готовился к нападению на протяжении нескольких недель, однако умысла причинить кому-либо реальный вред не имел — намеревался лишь напугать присутствующих.

Хабиров пообещал кадровые чистки в школах Уфы после ЧП с вооружённым девятиклассником

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
