В Уфе мужчина получил 8 лет за гибель собутыльника от ударов по голове

22:45, 06 апр 2026

Суд Калининского района Уфы огласил приговор по делу о гибели мужчины в результате конфликта во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба суда.

39-летний житель Уфы поссорился с участником совместного распития спиртного и нанёс ему два удара по голове. Пострадавший к медицинским работникам не обратился. Спустя несколько дней он скончался — причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Обвиняемый признал свою вину лишь в части предъявленных обвинений. Суд счёл его вину доказанной и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru