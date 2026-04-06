В Уфе мужчина получил 8 лет за гибель собутыльника от ударов по голове

22:45, 06 апр 2026

Суд Калининского района Уфы огласил приговор по делу о гибели мужчины в результате конфликта во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба суда.

39-летний житель Уфы поссорился с участником совместного распития спиртного и нанёс ему два удара по голове. Пострадавший к медицинским работникам не обратился. Спустя несколько дней он скончался — причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Обвиняемый признал свою вину лишь в части предъявленных обвинений. Суд счёл его вину доказанной и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Башкирии мужчина убил собутыльника и спрятал тело под мостом — следствие предъявило обвинение

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд
