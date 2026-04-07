Пенсионерка из Башкирии подаёт новый иск после приговора мэру, засудившему её за комментарий в соцсетях

21:43, 07 апр 2026

Жительница Салавата Светлана Д. намерена обратиться в суд с иском по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводом стал приговор Верховного суда Республики Башкортостан, вынесенный на прошлой неделе в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова: суд ужесточил ему наказание до шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом женщина рассказала изданию «КП-Уфа».

Несколько лет назад горожанка разместила на своей странице во «ВКонтакте» публикации с критикой городских властей, процитировав в одном из постов знаменитую реплику персонажа советского сериала «Место встречи изменить нельзя» — следователя Глеба Жеглова. По её словам, незадолго до этого она получила по электронной почте сообщение от сотрудников городской администрации о том, что следственные органы проверяют Миронова на предмет превышения должностных полномочий. Именно эту информацию она и отразила в своих записях в социальных сетях.

На тот момент Миронов ещё занимал пост главы муниципалитета и никаких обвинительных приговоров в его отношении вынесено не было. Чиновник расценил публикации как порочащие его честь и достоинство и обратился в суд. Салаватский городской суд первоначально отказал ему в удовлетворении иска, однако Верховный суд республики это решение отменил и признал пенсионерку виновной. В итоге женщина была обязана возместить расходы на лингвистическую экспертизу текстов — 50 тысяч рублей, а также выплатить Миронову компенсацию морального вреда в размере 18 тысяч рублей. Изначально чиновник требовал с неё полмиллиона рублей.

Попытка обжаловать это решение в Самарском кассационном суде общей юрисдикции также не принесла результата — жалобу женщины отклонили.

К тому времени, когда решение вступило в законную силу, Миронов уже находился под стражей. По версии следствия, он без проведения обязательных торгов передал муниципальные электрические сети в аренду коммерческой организации. Находясь в следственном изоляторе, экс-мэр предъявил пенсионерке ещё один иск — на возмещение расходов на адвоката в размере 196 тысяч рублей. Светлана в ответ также подала иск — на 17 тысяч рублей судебных издержек. Суд отказал Миронову в удовлетворении его требований в связи с пропуском срока подачи апелляции, тогда как требования самой женщины были удовлетворены.

История противостояния пенсионерки с городскими властями уходит корнями в 2019 год. Тогда горожанка была избрана старшей по дому и инициировала проведение собрания собственников жилья. На нём жители утвердили тариф на содержание общедомового имущества в размере 18 рублей 20 копеек с квартиры. Однако директор управляющей компании, депутат городского совета Ильдар Ханмурзин, на протяжении трёх лет выставлял жильцам счета по ставке 36 рублей. Суд встал на сторону собственников и обязал управляющую компанию вернуть переплаченные средства, однако после перехода дома в другую УК деньги так и остались у прежнего подрядчика.

После завершения этих разбирательств она обратилась к мэру Миронову на форуме «Управдом» и попросила о личной встрече, чтобы донести до главы города проблемы жильцов. Приём так и не был организован. Вслед за этим директор управляющей компании подал на женщину заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье о клевете — в связи с тем, что жильцы разместили у подъезда объявление о двойном начислении платы. Впоследствии он отозвал заявление и на заседание суда не явился. С того момента, по словам пенсионерки, в её адрес стали систематически поступать жалобы и судебные иски.

На прошлой неделе Верховный суд Башкирии увеличил наказание Миронову вдвое — с трёх до шести лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его возместить ущерб, причинённый городскому бюджету: сумма превышает 10,6 миллиона рублей. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов республики.

Именно этот приговор Светлана Д. расценивает как основание для пересмотра решения по своему делу. По её убеждению, суд подтвердил то, о чём она писала в социальных сетях, а значит, её публикации не могут считаться клеветой.

— Я считаю, что в итоге оказалась права, когда всё это писала, — говорит она.

Женщина также отметила, что находится на связи с жительницей Краснодарского края, которая оказалась в схожей ситуации: её также привлекли к ответственности за комментарий в интернете по инициативе местного чиновника. По словам Светланы, они консультируются друг с другом по вопросам судебного обжалования.

В ближайшее время Светлана Д. намерена подать иск о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Автор: Семен Подгорный

