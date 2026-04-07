В Уфе задержали мужчину, перекрывшего проспект ради предложения руки и сердца

21:47, 07 апр 2026

В Уфе сотрудники Государственной автоинспекции по Республике Башкортостан установили личность водителя, который две недели назад заблокировал движение на проспекте Салавата Юлаева, чтобы сделать предложение своей девушке. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по РБ изданию «Башинформ».

32-летний житель города организовал несанкционированное перекрытие одной из центральных магистралей города ради романтического жеста. По итогам административного расследования к ответственности привлечены восемь человек — сам организатор и водители автомобилей KIA Cerato, ДонИнвест Кондор, Nissan Murano, Peugeot, KIA Ceed, Lexus и Toyota Camry.

Нарушителям вменяют не только остановку в запрещённых местах, создавшую помехи для других участников движения. Часть из них также управляла незарегистрированными транспортными средствами, перевозила пассажиров с нарушениями установленных требований или использовала нечитаемые и нестандартные государственные регистрационные знаки.

Госавтоинспекция Башкирии напомнила, что грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе парковка в неположенных местах, создают угрозу безопасности и препятствуют нормальному движению транспорта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
