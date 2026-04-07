Экс-начальника отдела МВД Уфы осудили за крышевание нелегального казино

21:56, 07 апр 2026

Бывший руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД приговорён к реальному сроку. Приговор вынес Кировский районный суд Уфы. О результатах процесса сообщила прокуратура Республики Башкортостан.

Суд установил, что в конце 2020 года экс-полицейский совместно с двумя соучастниками наладил работу подпольного игорного заведения в Уфе. Используя своё служебное положение, он обеспечивал незаконному бизнесу защиту от проверок и контролирующих органов. За это он систематически получал денежное вознаграждение и половину доходов от игорной деятельности. В период с декабря 2020 по май 2021 года ему передали свыше 3,2 миллиона рублей наличными, а также брендовые часы общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Итоговая сумма взятки превысила 4,5 миллиона рублей.

Суд признал фигуранта дела виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Ему назначено десять лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 45 миллионов рублей, запрет на работу в правоохранительных структурах сроком на десять лет. Кроме того, осуждённый лишён звания подполковника полиции. Непосредственно в зале суда он был взят под стражу. Ранее по этому же делу осуждены взяткодатель и организаторы нелегального игорного бизнеса.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Кировский районный суд Уфы
Теги: коррупция суд Уфа
