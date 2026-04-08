Суд в Башкирии продлил арест сыну, зарубившему мать топором

21:25, 08 апр 2026

В Башкирии суд вынес решение о продлении меры пресечения в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственной матери. По информации объединённой пресс-службы судов Республики Башкортостан, обвиняемый будет находиться под стражей до 11 июня.

Согласно материалам дела, между сыном и матерью произошёл конфликт. Мужчина обнаружил в ванной топор, после чего прошёл на кухню, где находилась потерпевшая. Он повалил её на пол лицом вниз и нанёс множество ударов в область шеи, что повлекло смерть женщины. После этого обвиняемый расчленил тело и поместил его части в полиэтиленовые пакеты, стеклянные банки и пластиковые тазы.

Причастность мужчины была установлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ранее обвиняемый и его адвокат возражали против заключения под стражу и ходатайствовали о выборе иной меры пресечения, однако суд принял решение о содержании мужчины в СИЗО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ | телеграм