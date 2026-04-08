Верховный суд Башкирии дважды оправдал женщину по делу о гибели матери
21:38, 08 апр 2026
Верховный суд Башкирии завершил повторное рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, обвинявшейся в гибели собственной матери. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.
По версии следствия, женщина задушила мать, сдавив ей шею руками. Мотивом называлась личная неприязнь, накопившаяся в ходе длительного ухода за тяжелобольным и беспомощным человеком.
Впервые присяжные оправдали подсудимую ещё в апреле прошлого года — тогда суд констатировал, что само событие преступления не было доказано. Апелляционная инстанция отменила тот приговор, выявив нарушения уголовно-процессуального законодательства, и направила материалы на новое разбирательство.
В ходе повторного процесса коллегия присяжных вновь встала на сторону обвиняемой, однако основание изменилось: на этот раз вердикт зафиксировал непричастность женщины к совершению инкриминируемого деяния. Опираясь на это решение, Верховный суд республики вынес оправдательный приговор.
