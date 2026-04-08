Верховный суд Башкирии дважды оправдал женщину по делу о гибели матери

21:38, 08 апр 2026

Верховный суд Башкирии завершил повторное рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, обвинявшейся в гибели собственной матери. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

По версии следствия, женщина задушила мать, сдавив ей шею руками. Мотивом называлась личная неприязнь, накопившаяся в ходе длительного ухода за тяжелобольным и беспомощным человеком.

Впервые присяжные оправдали подсудимую ещё в апреле прошлого года — тогда суд констатировал, что само событие преступления не было доказано. Апелляционная инстанция отменила тот приговор, выявив нарушения уголовно-процессуального законодательства, и направила материалы на новое разбирательство.

В ходе повторного процесса коллегия присяжных вновь встала на сторону обвиняемой, однако основание изменилось: на этот раз вердикт зафиксировал непричастность женщины к совершению инкриминируемого деяния. Опираясь на это решение, Верховный суд республики вынес оправдательный приговор.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru