В Башкирии осудят мужчину за скрытую видеосъёмку в доме бывшей сожительницы

21:43, 08 апр 2026

Прокуратура Зилаирского района Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя района по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В феврале 2025 года мужчина из ревности тайно разместил в жилище бывшей сожительницы устройство, транслирующее изображение с видеокамеры на сторонний гаджет. Обвиняемый признал свою вину.

Материалы дела переданы в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Зилаирский район
