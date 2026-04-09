Жительница Башкирии лишилась авто за повторное вождение в нетрезвом виде

21:51, 09 апр 2026

Стерлибашевский межрайонный суд Башкирии огласил приговор по уголовному делу в отношении жительницы Миякинского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

В сентябре 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем «Рено Кангу», хотя ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Обвиняемая признала свою вину.

По решению суда ей назначено 150 часов обязательных работ и запрет на управление транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, автомобиль конфискован в пользу государства.

Автор: Семен Подгорный