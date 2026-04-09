Жительница Башкирии лишилась авто за повторное вождение в нетрезвом виде
21:51, 09 апр 2026
Стерлибашевский межрайонный суд Башкирии огласил приговор по уголовному делу в отношении жительницы Миякинского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
В сентябре 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем «Рено Кангу», хотя ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Обвиняемая признала свою вину.
По решению суда ей назначено 150 часов обязательных работ и запрет на управление транспортными средствами сроком на два года. Кроме того, автомобиль конфискован в пользу государства.
Читайте также:Супруг-выпивоха оставил жену без иномарки: суд в Башкирии обратил авто в доход государства
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Супруг-выпивоха оставил жену без иномарки: суд в Башкирии обратил авто в доход государства
Человек и закон в Башкирии
В Уфе водитель лишился BMW за езду в нетрезвом виде
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии у женщины конфисковали машину матери за повторное пьяное вождение
Человек и закон в Башкирии
Суд конфисковал новый автомобиль у жителя Башкирии за вождение в нетрезвом виде