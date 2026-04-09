Троих жителей Башкирии осудили за вооружённое хулиганство на дороге

Троих жителей Башкирии осудили за вооружённое хулиганство на дороге

21:56, 09 апр 2026

Прошлым летом, в ночь с 10 на 11 августа, на трассе между сёлами Старопучкаково и Кашкарово трое жителей Башкирии остановили «Ладу Гранту» с семьёй из пяти человек, в том числе двумя детьми. Об этом сообщил Чекмагушевский межрайонный суд республики.

Молодые люди были вооружены: у них имелись многозарядный пневматический автомат с электроприводом, внешне идентичный боевому «АК-74М», и газобаллонный пистолет модели «ПМ 49». Оружие они приставили к голове мужчины, находившегося в машине, а также направляли его в сторону детей.

В суде все трое признали вину и выразили раскаяние. По итогам разбирательства суд признал их виновными в хулиганстве с применением оружия. Осуждённым назначили условные сроки: 1 год 8 месяцев, 2 года 3 месяца и 2 года 6 месяцев соответственно — с аналогичными испытательными периодами. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Чекмагушевский район происшествия в Чекмагушевском районе суд
