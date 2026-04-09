Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе наказали водителя, катавшего пассажирок на капоте авто

22:01, 09 апр 2026

В Уфе зафиксирован случай грубого нарушения правил дорожного движения: водитель перевозил людей вне салона автомобиля. Инцидент стал известен сотрудникам Государственной автомобильной инспекции после того, как соответствующая запись появилась в социальных сетях и получила широкое распространение, сообщает ГАИ РБ.

На видео зафиксирован автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился молодой человек 22 лет. Инспекторы остановили транспортное средство и составили в отношении водителя административные материалы по двум статьям: нарушение правил использования ремней безопасности и нарушение правил перевозки людей.

Две пассажирки — 18 и 20 лет — также привлечены к ответственности по статье о нарушении ПДД пешеходом или пассажиром. В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

ГИБДД Уфы привлекла к ответственности юношу, высунувшегося из окна авто

Читайте также:

ГИБДД Уфы привлекла к ответственности юношу, высунувшегося из окна авто
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии остановили нетрезвую автоледи с ребенком без автокресла
Происшествия в Башкирии
В Башкирии остановили нетрезвую автоледи с ребенком без автокресла
ГИБДД Уфы привлекла к ответственности юношу, высунувшегося из окна авто
Происшествия в Башкирии
ГИБДД Уфы привлекла к ответственности юношу, высунувшегося из окна авто
В Башкирии водитель маршрутного автобуса смотрел за рулем порно
Общество в Башкирии
В Башкирии водитель маршрутного автобуса смотрел за рулем порно
В Уфе стартовали масштабные рейды по проверке водителей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе стартовали масштабные рейды по проверке водителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен