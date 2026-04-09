В Уфе наказали водителя, катавшего пассажирок на капоте авто

22:01, 09 апр 2026

В Уфе зафиксирован случай грубого нарушения правил дорожного движения: водитель перевозил людей вне салона автомобиля. Инцидент стал известен сотрудникам Государственной автомобильной инспекции после того, как соответствующая запись появилась в социальных сетях и получила широкое распространение, сообщает ГАИ РБ.

На видео зафиксирован автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился молодой человек 22 лет. Инспекторы остановили транспортное средство и составили в отношении водителя административные материалы по двум статьям: нарушение правил использования ремней безопасности и нарушение правил перевозки людей.

Две пассажирки — 18 и 20 лет — также привлечены к ответственности по статье о нарушении ПДД пешеходом или пассажиром. В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети