Жительница Уфы оформила кредиты на миллион рублей на имя знакомой
22:22, 10 апр 2026
Калининский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор 30-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
Оказавшись в долговой яме, осуждённая обратилась к знакомой с просьбой оформить на своё имя банковскую и сим-карту и передать их ей. Та согласилась. Воспользовавшись чужими данными, женщина взяла кредиты на сумму свыше 1 миллиона рублей.
В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину и частично возместила нанесённый ущерб — около половины задолженности. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Гражданский иск потерпевшей о взыскании оставшейся части долга также был удовлетворён.
