Жительница Уфы оформила кредиты на миллион рублей на имя знакомой

22:22, 10 апр 2026

Калининский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор 30-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Оказавшись в долговой яме, осуждённая обратилась к знакомой с просьбой оформить на своё имя банковскую и сим-карту и передать их ей. Та согласилась. Воспользовавшись чужими данными, женщина взяла кредиты на сумму свыше 1 миллиона рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину и частично возместила нанесённый ущерб — около половины задолженности. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Гражданский иск потерпевшей о взыскании оставшейся части долга также был удовлетворён.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа мошенничество суд
