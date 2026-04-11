Год за решёткой за смерть мамы, за которой она сама ухаживала: суд Башкирии дважды оправдал женщину

21:30, 11 апр 2026

Верховный суд Республики Башкортостан повторно оправдал 51-летнюю жительницу города Учалы Алию Газизову, которую следствие обвиняло в убийстве её тяжелобольной матери. Оба оправдательных приговора — и первый, и второй — были вынесены на основании решения коллегии присяжных заседателей. Об этом стало известно изданию КП-Уфа по итогам повторного судебного разбирательства. История, которая началась почти три года назад, обернулась для женщины годом в следственном изоляторе и серьёзным ударом по здоровью.

Как начиналась эта история

На протяжении четырнадцати лет пожилая мать Алии страдала от тяжёлого заболевания. Уход за ней осуществляли дочь и внуки. В марте 2023 года пенсионерке был присвоен паллиативный статус, а уже в июне её состояние резко ухудшилось: женщина потеряла сознание, и родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие фельдшеры осмотрели пациентку и сообщили семье, что летального исхода следует ожидать в течение ближайших двух суток.

Когда у пожилой женщины изо рта пошла кровь и она перестала дышать, Алия повторно обратилась в службу скорой помощи. Диспетчер рекомендовал также вызвать полицию. Приехавшие сотрудники зафиксировали смерть от болезни, после чего по настоянию дочери тело было доставлено в морг.

Экспертиза, которая перевернула всё

Результаты вскрытия, проведённого экспертом учалинского морга, стали отправной точкой уголовного дела. В своём заключении специалист указал, что смерть пожилой женщины носила насильственный характер: по его версии, пенсионерку задушили, предварительно нанеся ей побои и переломав кости. На основании этого заключения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве беспомощного человека. Единственным обвиняемым стала Алия Газизова. В качестве мотива следователи указали личную неприязнь, возникшую вследствие многолетнего ухода за матерью.

Защитник Алии, адвокат Айрат Саитгалин, с самого начала настаивал на том, что заключение эксперта является либо ошибочным, либо намеренно сфальсифицированным. Выяснилось, что этот же специалист ранее уже привлекался к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения о причинах смерти. Кроме того, по имеющимся сведениям, у него была алкогольная зависимость, а свидетели сообщали, что некоторые документы он составлял после запоев, указывая признаки насильственной смерти там, где их в действительности не было.

Когда защита предположила, что гистологический материал по данному делу мог быть подменён, и обратилась с ходатайством о назначении дополнительной экспертизы, оказалось, что в оставшихся образцах тканей отсутствует ДНК человека и провести полноценное исследование не представляется возможным.

Примечательно, что уголовное дело в отношении самого эксперта, выдавшего спорное заключение, было приостановлено в связи с его убытием в зону проведения специальной военной операции.

Год в СИЗО и засекреченный свидетель

В июле 2023 года следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании Алии Газизовой меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство, и женщина оказалась в следственном изоляторе. Провести за решёткой целый год — вдали от двоих детей, под тяжестью обвинения в убийстве собственной матери — и при этом не сломиться оказалось для неё крайне непростым испытанием. Лишь спустя двенадцать месяцев адвокату удалось добиться признания решения об аресте незаконным и освобождения подзащитной.

По словам Айрата Саитгалина, помимо экспертного заключения, обвинение опиралось исключительно на показания засекреченного свидетеля под фамилией Орлова. При этом показания этого человека претерпевали изменения: если на начальном этапе свидетель не сообщал следователям о том, что Алия якобы задушила мать, то уже в ходе второго судебного процесса прозвучало утверждение, что та задушила пожилую женщину подушкой. Адвокат считает, что данного свидетеля использовали в интересах обвинения.

Дважды оправдана присяжными

По ходатайству Алии Газизовой дело было передано на рассмотрение коллегии присяжных заседателей. В первый раз присяжные вынесли вердикт о невиновности подсудимой, и суд постановил её оправдать. Прокуратура обжаловала это решение, и дело было направлено на новое рассмотрение. Однако и второй состав коллегии присяжных пришёл к тому же выводу. По итогам повторного процесса Верховный суд Башкирии вновь вынес оправдательный приговор.

Что говорят сама Алия и её защитник

Адвокат Айрат Саитгалин не скрывал удовлетворения от исхода дела, однако отметил, что весь этот процесс дался Алие крайне тяжело. «Мы говорили с самого начала, что обвинение было ложным. После того как мы получили оправдательный приговор, у нас было такое моральное опустошение — вот до чего всё это обидно», — сказал он.

Сама Алия Газизова подтвердила, что за три года пережитое не прошло для неё бесследно. Из-за постоянных стрессов ей был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца», а лечащий врач также сообщил о предраковом состоянии. Несмотря на вынесенный оправдательный приговор, женщина признаётся, что спокойствия по-прежнему не чувствует и опасается возможного нового обжалования. В числе своих защитников, помимо Айрата Саитгалина, она также назвала адвокатов Руслана Мансурова и Владимира Лимаренко, которым выразила отдельную благодарность.

Вопрос о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование адвокат пока оставляет открытым: он ожидает вступления оправдательного приговора в законную силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
