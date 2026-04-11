Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Бастрыкин взял под контроль дело сироты из Башкирии, которой не дают жильё

21:41, 11 апр 2026

Глава Следственного комитета России потребовал доложить о расследовании в отношении чиновников, не обеспечивших сироту из Бакалинского района жилплощадью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о ходе уголовного дела, возбуждённого в Республике Башкортостан в связи с нарушением жилищных прав девушки-сироты. Жительница Бакалинского района обратилась с жалобой: компетентные органы так и не поставили её на учёт в качестве нуждающейся в жилье, тем самым лишив её гарантированных государством прав.

Первоначально возбуждённое уголовное дело было прекращено постановлением районного прокурора. Следственные органы оспорили это решение, а республиканское следственное управление инициировало повторное возбуждение дела в целях защиты прав заявительницы.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Бакалинский район
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен