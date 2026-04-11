Бастрыкин взял под контроль дело сироты из Башкирии, которой не дают жильё

Глава Следственного комитета России потребовал доложить о расследовании в отношении чиновников, не обеспечивших сироту из Бакалинского района жилплощадью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о ходе уголовного дела, возбуждённого в Республике Башкортостан в связи с нарушением жилищных прав девушки-сироты. Жительница Бакалинского района обратилась с жалобой: компетентные органы так и не поставили её на учёт в качестве нуждающейся в жилье, тем самым лишив её гарантированных государством прав.

Первоначально возбуждённое уголовное дело было прекращено постановлением районного прокурора. Следственные органы оспорили это решение, а республиканское следственное управление инициировало повторное возбуждение дела в целях защиты прав заявительницы.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Читайте также: Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе

Автор: Семен Подгорный