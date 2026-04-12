В Башкирии вводится запрет на рыбалку на период нереста с 1 мая по 10 июня

21:22, 12 апр 2026

С 1 мая в Башкирии вступают в силу ограничения на рыбную ловлю, которые продлятся до 10 июня — ориентировочной даты окончания нереста. Об условиях запрета и мерах ответственности сообщают региональные надзорные ведомства.

В период действия запрета разрешена ловля исключительно с берега на одну удочку с одним крючком. Рыбалка с лодки, применение спиннингов и установка сетей под запретом. Инспекторы вправе проверить снасти на месте.

За нарушение базовых правил предусмотрены административные штрафы до 15 тысяч рублей с конфискацией снаряжения, включая плавсредство. Применение электроудочки или сетей влечёт уголовную ответственность: штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

В Башкирии с 1 мая запретят ловить рыбу спиннингом и с лодки

