Житель Уфы проведёт 8,5 лет в колонии за смерть знакомого после драки

21:41, 13 апр 2026

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 42-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения избил знакомого, скончавшегося впоследствии в больнице.

В октябре прошлого года на улице Машиностроителей в Уфе между двумя находившимися в нетрезвом состоянии знакомыми вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 42-летний мужчина нанёс приятелю многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Пострадавший был госпитализирован, однако спустя несколько дней умер. Об этом сообщила прокуратура Республики Башкирия.

Калининский районный суд Уфы признал обвиняемого виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Государственное обвинение в ходе процесса поддержал первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Прокуратура Башкирии