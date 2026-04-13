Банк в Уфе оштрафовали на 250 тысяч рублей за звонки по чужому долгу

21:47, 13 апр 2026

Крупный российский банк привлекли к административной ответственности в Уфе — региональная служба судебных приставов зафиксировала нарушение закона о взыскании долгов, о чём сообщило управление ФССП по Республике Башкортостан.

Поводом для проверки послужило обращение местной жительницы: ей систематически поступали звонки от сотрудников банка с требованием погасить задолженность некоего Ивана Петрова. Женщина неоднократно объясняла звонившим, что этот человек ей незнаком, однако звонки не прекращались. После обращения в ФССП была проведена проверка, которая подтвердила факт нарушения: банк связывался с третьим лицом без его согласия, что противоречит действующему законодательству.

По итогам разбирательства финансовая организация признана виновной по статье 14.57 КоАП РФ. Назначенный штраф составил 250 тысяч рублей. Закон допускает для юридических лиц взыскание до 500 тысяч рублей за аналогичные нарушения.

Автор: Семен Подгорный