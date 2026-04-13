В Уфе задержали руководителей стройфирмы при передаче взятки

21:58, 13 апр 2026

Руководитель строительной компании и его заместитель предложили чиновнице республиканского Государственного комитета по жилищному и строительному надзору 200 тысяч рублей за выдачу положительного заключения на объект, не соответствующий установленным требованиям. Об этом сообщили ФСБ и Следственный комитет Республики Башкортостан.

По данным следствия, 49-летний директор и 41-летний заместитель добивались документа о соответствии возведённого оптово-распределительного центра в Демском районе Уфы проектной документации. Объект не отвечал действующим техническим регламентам. Чиновница отклонила незаконное предложение и обратилась в правоохранительные органы. Несмотря на это, фигуранты дела повторно вышли на неё с аналогичной просьбой. В момент передачи денег оба были задержаны сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Директору назначен домашний арест, его заместителю — подписка о невыезде.

Это не единственный подобный случай: по материалам ФСБ Башкирии ранее было возбуждено 15 уголовных дел в отношении представителей 13 строительных организаций — за дачу взяток сотрудникам Госжилстройнадзора и посредничество во взяточничестве.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ФСБ Башкирии