Житель Башкирии убил сестру жены и 13 лет скрывал преступление

21:59, 14 апр 2026

Следственный комитет России по Республике Башкортостан завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Ишимбай, обвиняемого в убийстве, совершённом в апреле 2013 года. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Согласно материалам следствия, вечером 7 апреля 2013 года мужчина находился на окраине города в компании сестры своей супруги. В какой-то момент между ними возник конфликт: женщина сообщила, что намерена рассказать жене мужчины об их отношениях. В ходе ссоры обвиняемый нанёс потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы. Женщина скончалась на месте от полученной черепно-мозговой травмы.

Стремясь скрыть следы преступления, мужчина поместил тело погибшей в траншею и засыпал его землёй. На протяжении последующих двенадцати лет он сообщал родственникам и знакомым заведомо ложные сведения об обстоятельствах исчезновения женщины.

В 2025 году следователи и криминалисты вернулись к изучению материалов дела. В результате дополнительных следственных действий были установлены новые свидетели и собраны доказательства причастности обвиняемого к гибели женщины. В июле 2025 года мужчину задержали. После предъявления собранных улик он написал явку с повинной и указал точное место, где спрятал тело. В октябре того же года в ходе осмотра участка были обнаружены костные останки. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила личность погибшей, а также давность и обстоятельства наступления смерти.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Автор: Семен Подгорный

