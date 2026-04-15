В Уфе осуждена участница ОПГ, похитившей 21 квартиру

23:08, 15 апр 2026

В Уфе завершилось судебное преследование участницы организованной преступной группы, которая на протяжении четырёх лет занималась мошенничеством с недвижимостью. Приговор вынесен по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой, а также о подделке документов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

В период с 2016 по 2020 год в Уфе действовала преступная группа, в состав которой входили пятеро женщин и один мужчина. Участники группы целенаправленно выявляли квартиры, хозяева которых скончались без наследников, были признаны недееспособными, вели асоциальный образ жизни или длительно отсутствовали по месту регистрации. На таких владельцев изготавливались поддельные паспорта и правоустанавливающие документы, после чего жильё переоформлялось на подставных лиц и реализовывалось покупателям, не подозревавшим об афере.

Всего группа незаконно завладела 21 квартирой, однако довести до продажи удалось лишь десять из них. Помимо операций с недвижимостью, злоумышленники с помощью фиктивных документов вывели с банковских счетов пострадавших свыше 6,5 миллиона рублей. Совокупный ущерб от деятельности группы превысил 65 миллионов рублей.

Преступления были раскрыты в ходе совместных мероприятий следователей СК, сотрудников ФСБ и МВД республики. Имущество фигурантов арестовано в счёт возмещения ущерба. Четыре участницы группы были осуждены ранее. Шестой соучастник скончался в день передачи дела в суд. Пятая фигурантка после объявления в розыск была задержана и приговорена к шести годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Жительница Уфы оформила кредиты на миллион рублей на имя знакомой
Человек и закон в Башкирии
Жительница Уфы оформила кредиты на миллион рублей на имя знакомой
В Нефтекамске осудили организаторов борделя, работавшего под вывеской массажного салона
Человек и закон в Башкирии
В Нефтекамске осудили организаторов борделя, работавшего под вывеской массажного салона
Полиция накрыла автомафию в Уфе: пострадавшим нанесен ущерб на 85 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Полиция накрыла автомафию в Уфе: пострадавшим нанесен ущерб на 85 млн рублей
В Башкирии вынесен приговор убийцам и грабителям, пытавшимся похитить 2 миллиона рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии вынесен приговор убийцам и грабителям, пытавшимся похитить 2 миллиона рублей


