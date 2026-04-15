Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
Уфимца арестовали за нападение на посетительницу пункта выдачи

23:11, 15 апр 2026

Октябрьский районный суд Республики Башкортостан вынес решение о заключении под стражу жителя Уфы, которому предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов РБ.

Согласно материалам следствия, 10 апреля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина явился в пункт выдачи заказов Ozon, где начал нецензурно оскорблять сотрудника. Когда одна из присутствовавших посетительниц сделала ему замечание, он набросился на неё и нанёс множественные удары кулаками по различным частям тела. У пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июня. Постановление пока не вступило в законную силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ | Мах
Теги: Уфа происшествия Уфа суд драка
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен