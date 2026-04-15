Уфимца арестовали за нападение на посетительницу пункта выдачи

23:11, 15 апр 2026

Октябрьский районный суд Республики Башкортостан вынес решение о заключении под стражу жителя Уфы, которому предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов РБ.

Согласно материалам следствия, 10 апреля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина явился в пункт выдачи заказов Ozon, где начал нецензурно оскорблять сотрудника. Когда одна из присутствовавших посетительниц сделала ему замечание, он набросился на неё и нанёс множественные удары кулаками по различным частям тела. У пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июня. Постановление пока не вступило в законную силу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ | Мах