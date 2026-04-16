В Башкирии студент-курьер, сбивший женщину насмерть, получил 1,5 года условно

22:08, 16 апр 2026

В Башкирии Верховный суд 6 апреля оставил в силе условный приговор студенту колледжа, по вине которого на пешеходном переходе в городе Туймазы погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщают региональные источники.

Трагедия произошла, когда мать с дочерью возвращались с подготовительных занятий и переходили дорогу. Водитель двигался на высокой скорости и не обнаружил пешеходов вовремя. Женщина успела заслонить ребёнка собой и приняла удар — от тяжёлой черепно-мозговой травмы она скончалась на месте. Девочка была госпитализирована в реанимацию Туймазинской ЦРБ с сотрясением мозга, ЧМТ и ушибом позвоночника. Отец ребёнка к тому моменту уже умер — девочка осталась круглой сиротой.

Виновник аварии работал курьером и пояснил инспекторам, что не заметил пешеходов, а манёвр совершил, намереваясь уйти от столкновения.

В феврале суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и запретом на управление транспортом на два года. В пользу смягчения наказания суд принял признание вины, раскаяние, выплату компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей и отсутствие претензий от представителя семьи погибшей. Прокуратура обжаловала решение, однако Верховный суд республики оставил приговор без изменений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети