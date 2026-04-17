Верховный суд России оправдал инженера из Стерлитамака, которого бывшая жена обвинила в преступлении против собственной дочери

22:08, 17 апр 2026

Верховный суд России 4 марта 2025 года вынес оправдательный приговор 40-летнему инженеру и предпринимателю Денису Голову, ранее осуждённому по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей четырёхлетней дочери. Обвинение было инициировано бывшей супругой мужчины. Голов и его защита добились полной реабилитации. Об обстоятельствах дела сообщает издание «КП-Петербург».

Денис Голов родился и вырос в башкирском Стерлитамаке. Там в 2010-х годах он познакомился со Светланой, у которой уже был сын Дамир. Пара вскоре оформила брак, и Голов принял пасынка как собственного ребёнка, в том числе поддерживая его занятия хоккеем. В 2019 году в семье появилась дочь Мария, и супруги приняли решение переехать в Санкт-Петербург. Поначалу они арендовали жильё, а впоследствии мать Дениса оформила ипотечную квартиру, чтобы обеспечить сына и его семью собственным жильём. Голов работал в две смены, содержа жену и детей.

Однако семейная жизнь в Петербурге с первого же года стала давать серьёзные трещины. По словам Дениса, Светлана систематически конфликтовала с его родителями, требовала переоформить квартиру на своё имя, а её действия приобретали всё более провокационный характер. В частности, она вручила ему повестку о мобилизации и зафиксировала это на видео. Однако Голов имел группу инвалидности и не подлежал призыву. Кроме того, она обращалась в полицию с заявлением о похищении дочери, хотя тот лишь вывез ребёнка к своей матери в Башкирию. Пасынок сообщил Денису, что мать переписывается с посторонним мужчиной и отправляет ему интимные фотографии. В итоге супруги приняли решение о разводе.

Ключевой эпизод, ставший основой для уголовного преследования, произошёл поздней ночью в ноябре 2022 года. Голов принимал ванну, пока дети спали. Светлана разбудила четырёхлетнюю Марию и направила её в ванную комнату. Когда девочка вошла туда, отец, по его словам, прикрылся и попытался вывести ребёнка. В этот момент жена фиксировала происходящее на камеру телефона. Завершив съёмку, она произнесла фразу: «Вот ты и попался».

Голов не придал этому происшествию значения. Спустя несколько недель правоохранительные органы задержали его. Светлана заявила следствию, что супруг совершал действия сексуального характера в присутствии ребёнка, а снятый ею видеофрагмент был представлен в качестве доказательства. Мужчине предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера — статья предусматривает до двадцати лет лишения свободы — и поместили под стражу.

В следственном изоляторе Денис провёл полтора года. По его словам, один из сокамерников помог ему адаптироваться к условиям содержания. Всё это время пасынок Дамир поддерживал с ним переписку. Из писем следовало, что без отца у него возникли трудности в хоккейной секции, его перевели в другую команду, а мать применяла физическое насилие в отношении детей и вела асоциальный образ жизни с новым партнёром.

По итогам судебного разбирательства Голов был приговорён к двенадцати с половиной годам лишения свободы. После вынесения приговора он начал направлять жалобы в различные инстанции — депутатам, прокурорам, чиновникам. Одно из обращений, адресованное председателю Верховного суда России Игорю Краснову, дало результат.

4 марта 2025 года Верховный суд полностью оправдал Дениса Голова и признал за ним право на реабилитацию. Суд установил, что ни заявление Светланы, ни видеозапись не являются достаточными доказательствами вины.

Адвокат Голова Илья Мартазов указал на ряд обстоятельств, опровергающих версию обвинения. Во-первых, запись была начата из коридора — то есть мать включила камеру прежде, чем могла видеть, что происходит в ванной. Во-вторых, после окончания съёмки она спокойно удалилась на кухню и занялась домашними делами. Семья продолжала жить вместе ещё около месяца после этого эпизода. Видеозапись и письменное заявление появились лишь тогда, когда начался раздел имущества и спор о детях. На очной ставке Светлана объясняла своё поведение нежеланием травмировать дочь, не забрав её из ванной комнаты.

Помимо этого, суд принял во внимание факт шантажа. По словам Мартазова, адвокат Светланы ещё в ходе очных ставок предложил договорённость: Голов переоформляет квартиру на бывшую супругу, а она отказывается от своих первоначальных показаний. Защита отвергла это предложение.

На сегодняшний день Денис Голов получил справку о реабилитации и вышел на свободу. С дочерью и пасынком он по-прежнему лишён возможности общаться — в том числе по месту учёбы детей. Светлана продолжает проживать в квартире, которую приобрела мать Дениса, и родила третьего ребёнка от другого мужчины. Голов намерен добиться выселения бывшей супруги из этого жилья, лишения её родительских прав, возврата детей под свою опеку, а также привлечения к ответственности за распространение заведомо ложных сведений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети