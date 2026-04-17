Жительница Башкирии убила знакомого после просмотра видео с участием дочери

22:20, 17 апр 2026

Суд в башкирском городе Салавате вынес приговор местной жительнице, совершившей убийство знакомого. О завершении дела сообщила пресс-служба суда.

Преступление произошло в октябре 2024 года в жилой квартире, где 38-летняя хозяйка вместе с несколькими знакомыми употребляла алкоголь. В ходе вечера кто-то из присутствующих показал женщине запись на мобильном телефоне — на видео была её дочь, которая выясняла отношения с одним из гостей. После просмотра записи женщина взяла нож и нанесла одному из присутствующих удар в область сердца. Мужчина скончался на месте.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. По решению суда ей назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, она обязана возместить родителям погибшего моральный ущерб в размере 900 тысяч рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии убил сестру жены и 13 лет скрывал преступление

Житель Башкирии убил сестру жены и 13 лет скрывал преступление
Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ
Теги: Салават происшествия в Салавате убийство суд
Читайте также

Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына
Мать убила шестимесячную дочь из-за ночного плача в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Мать убила шестимесячную дочь из-за ночного плача в Башкирии
В Башкирии женщина размозжила голову мужчины сковородой
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии женщина размозжила голову мужчины сковородой
В Башкирии убившую мужа женщину приговорили к 8 годам тюрьмы
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии убившую мужа женщину приговорили к 8 годам тюрьмы


