В Башкирии пьяный прохожий ударил подростка и получил 5 лет колонии

22:36, 17 апр 2026

Белебеевский городской суд Республики Башкортостан огласил приговор по делу о нападении на подростка. О вынесенном решении сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Летом 2025 года несовершеннолетний прогуливался по городу вместе со знакомым. Тот обратился к находившемуся в состоянии алкогольного опьянения незнакомому мужчине. Прохожий решил, что подросток ведёт съёмку на мобильный телефон, потребовал удалить запись и нанёс ему удар кулаком в лицо. В результате нападения несовершеннолетний получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемому вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Мужчина частично признал свою вину. Суд учёл, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Приговором назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный