Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии пьяный прохожий ударил подростка и получил 5 лет колонии

В Башкирии пьяный прохожий ударил подростка и получил 5 лет колонии

22:36, 17 апр 2026

Белебеевский городской суд Республики Башкортостан огласил приговор по делу о нападении на подростка. О вынесенном решении сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Летом 2025 года несовершеннолетний прогуливался по городу вместе со знакомым. Тот обратился к находившемуся в состоянии алкогольного опьянения незнакомому мужчине. Прохожий решил, что подросток ведёт съёмку на мобильный телефон, потребовал удалить запись и нанёс ему удар кулаком в лицо. В результате нападения несовершеннолетний получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемому вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Мужчина частично признал свою вину. Суд учёл, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Приговором назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Башкирии 26-летний мужчина избил пенсионера, заподозрив его в краже

Читайте также:

В Башкирии 26-летний мужчина избил пенсионера, заподозрив его в краже
Автор: Семен Подгорный
Теги: Белебей происшествия в белебее побои суд
Читайте также

В Уфе мужчина получил 8 лет за гибель собутыльника от ударов по голове
Человек и закон в Башкирии
В Уфе мужчина получил 8 лет за гибель собутыльника от ударов по голове
Уфимец под наркотиками избил женщину и ограбил подростка
Человек и закон в Башкирии
Уфимец под наркотиками избил женщину и ограбил подростка
Житель Башкирии нанес побои экс-сожительнице за то, что та назвала его другим именем
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии нанес побои экс-сожительнице за то, что та назвала его другим именем
Житель Уфы изувечил сотрудницу массажного салона и отделался условным сроком
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы изувечил сотрудницу массажного салона и отделался условным сроком


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен