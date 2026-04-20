В Уфе мошенники едва не похитили 400 тысяч рублей у пенсионерки — её спасла дочь

21:20, 20 апр 2026

Пенсионерка из Уфы едва не перевела мошенникам 400 тысяч рублей. Схему вовремя раскрыла дочь пожилой женщины. Об инциденте сообщает МВД по Республике Башкортостан.

Неизвестные позвонили и сообщили 77-летней горожанке, что в феврале ей якобы было направлено письмо о повышении пенсии, и попросили продиктовать номер страхового свидетельства. Следом женщине объявили о записи на приём в Пенсионный фонд.

Дальше события развивались по стандартной схеме. Звонившие представились сотрудниками Пенсионного фонда и некоего портала государственной безопасности. Они убедили пенсионерку, что её накопления могут быть похищены или переведены в недружественное государство. Женщина испугалась и заявила, что готова выполнить любые инструкции, лишь бы деньги остались в сохранности.

Мошенники потребовали немедленно явиться в банк для «спасения» средств. В отделении пенсионерке сообщили, что нужная сумма недоступна, и попросили прийти на следующий день. После этого женщина отправилась к дочери и рассказала о случившемся. Та объяснила матери, что та едва не стала жертвой мошенников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru