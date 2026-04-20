В Уфе фитнес-клуб заплатит 415 тысяч рублей за травму ребёнка на прогулке

В Уфе фитнес-клуб заплатит 415 тысяч рублей за травму ребёнка на прогулке

21:27, 20 апр 2026

Фитнес-клуб в Уфе выплатит матери и её дочери более 415 тысяч рублей после того, как ребёнок получил травму во время занятий по программе детской продлёнки. О завершении судебного разбирательства стало известно по итогам рассмотрения кассационной жалобы в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

11 сентября 2023 года мать заключила с организацией договор на детскую «Фитнес-продленку». В ходе прогулки в парке имени Якутова девочка упала с качелей. Врачи диагностировали закрытый перелом концевой фаланги второго пальца правой кисти со смещением. Ребёнку наложили гипс и ограничили подвижность на полтора месяца.

Фитнес-клуб отверг досудебную претензию матери. Районный суд частично удовлетворил её требования: взыскал 100 тысяч рублей за моральный вред, 50 тысяч штрафа и 30 тысяч на юридические расходы. Верховный суд Башкирии пересмотрел решение и увеличил суммы: компенсация выросла до 250 тысяч, штраф — до 125 тысяч, расходы на представителя — до 40 тысяч рублей. Кассационная инстанция оставила это решение в силе.

В Башкирии под колёсами погрузчика погибла уборщица

В Башкирии под колёсами погрузчика погибла уборщица
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
