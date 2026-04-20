Житель Уфы отсудил у бывшей девушки 30 тысяч за клевету в интернете

21:49, 20 апр 2026

Житель Уфы выиграл судебный процесс против бывшей девушки, распространявшей о нём порочащие сведения в сети. Теперь он намерен добиться возбуждения уголовного дела.

Жительница Уфы после расставания с молодым человеком разместила в интернете порочащие его сведения. Об этом сообщил телеграм-канал «Честный репортаж».

Илья обратился в суд с иском о клевете и потребовал компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Оба фигуранта истории имеют юридическое образование. Регина не явилась на заседание и не смогла доказать свою правоту.

Суд удовлетворил требования истца в полном объёме. Однако истец счёл присуждённую сумму недостаточной и намерен направить заявление в Следственный комитет с требованием привлечь бывшую возлюбленную к уголовной ответственности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru