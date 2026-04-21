Жительница Башкирии год регистрировала мигрантов по фиктивному адресу

21:53, 21 апр 2026

Жительница деревни Дмитриевка Уфимского района почти год регистрировала у себя иностранцев, которые там никогда не жили. С мая 2024 по апрель 2025-го она поставила на миграционный учёт около 190 человек — и всё это по одному деревенскому адресу.

По данным МВД Башкирии, возбуждено несколько уголовных дел по статье о фиктивной постановке иностранцев на учёт. Проверки продолжаются — рассматривают ещё одну статью, за фиктивную регистрацию по месту жительства.

Параллельно полиция зафиксировала 95 административных нарушений. В их числе — 27 случаев незаконного привлечения иностранцев к труду, 31 нарушение правил пребывания и 9 фактов нелегальной трудовой деятельности.

Троих иностранных граждан выдворят из России. Остальные 187, судя по документам, официально так и числятся жильцами одного деревенского дома.

