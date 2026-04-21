Водитель на неисправном авто погубил трёх пассажиров в Башкирии

21:57, 21 апр 2026

Водитель из Башкирии взял в дорогу трёх пассажиров и неисправный автомобиль. Домой не вернулся никто из попутчиков.

По данным Чишминского районного суда, мужчина ехал по трассе М-5 «Урал» из Чишмов в сторону Шингак-Куля, когда нарушил ПДД и устроил столкновение. Двое погибли на месте. Третий умер позже в больнице Уфы.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлёкшем гибель двух и более человек. Приговор — четыре года колонии-поселения и запрет на вождение на два года.

Техническая неисправность машины суд учёл как отягчающее обстоятельство — водитель знал, на чём едет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: суд Чишминский район происшествия в Чишминском районе дтп в чишминском районе
