Водитель на неисправном авто погубил трёх пассажиров в Башкирии

21:57, 21 апр 2026

Водитель из Башкирии взял в дорогу трёх пассажиров и неисправный автомобиль. Домой не вернулся никто из попутчиков.

По данным Чишминского районного суда, мужчина ехал по трассе М-5 «Урал» из Чишмов в сторону Шингак-Куля, когда нарушил ПДД и устроил столкновение. Двое погибли на месте. Третий умер позже в больнице Уфы.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлёкшем гибель двух и более человек. Приговор — четыре года колонии-поселения и запрет на вождение на два года.

Техническая неисправность машины суд учёл как отягчающее обстоятельство — водитель знал, на чём едет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru