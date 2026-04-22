Экс-директор компании в Уфе получил 6 лет за мошенничество с договором на 19 млн рублей

22:24, 22 апр 2026

Бывший директор ООО «Тандем» придумал схему с несуществующим договором на утилизацию сточных осадков и через арбитраж попытался взыскать деньги с городского водоканала. Схема работала почти три года. Потом перестала.

С февраля 2017 по ноябрь 2019 года мужчина организовал изготовление подложного договора на вывоз осадков сточных вод для МУП «Уфаводоканал» — по завышенной стоимости. Затем пошёл в Арбитражный суд Башкортостана и потребовал исполнить условия этой бумаги.

По данным объединённой пресс-службы судов и прокуратуры Республики Башкортостан, реальный ущерб предприятию составил более 19 млн рублей. Но аппетиты были скромнее только на бумаге — незаконное право требования тянуло на 137 млн рублей плюс штрафные санкции.

Кировский районный суд назначил 6 лет колонии общего режима, штраф 500 тыс. рублей и взыскал сумму ущерба. Подсудимого увели под стражу прямо из зала.

Дело соучастников выделено в отдельное производство — то есть история ещё не закончена.

Автор: Семен Подгорный

