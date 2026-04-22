Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Экс-директор компании в Уфе получил 6 лет за мошенничество с договором на 19 млн рублей

22:24, 22 апр 2026

Бывший директор ООО «Тандем» придумал схему с несуществующим договором на утилизацию сточных осадков и через арбитраж попытался взыскать деньги с городского водоканала. Схема работала почти три года. Потом перестала.

С февраля 2017 по ноябрь 2019 года мужчина организовал изготовление подложного договора на вывоз осадков сточных вод для МУП «Уфаводоканал» — по завышенной стоимости. Затем пошёл в Арбитражный суд Башкортостана и потребовал исполнить условия этой бумаги.

По данным объединённой пресс-службы судов и прокуратуры Республики Башкортостан, реальный ущерб предприятию составил более 19 млн рублей. Но аппетиты были скромнее только на бумаге — незаконное право требования тянуло на 137 млн рублей плюс штрафные санкции.

Кировский районный суд назначил 6 лет колонии общего режима, штраф 500 тыс. рублей и взыскал сумму ущерба. Подсудимого увели под стражу прямо из зала.

Дело соучастников выделено в отдельное производство — то есть история ещё не закончена.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа мошенничество суд
Читайте также

Человек и закон в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен