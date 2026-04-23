Жительница Башкирии зарезала брата, пытаясь его успокоить
21:15, 23 апр 2026
35-летняя жительница Башкирии вырвала нож у буйного брата и ударила его в грудь. Мужчина умер за несколько десятков секунд.
Застолье пошло не так, когда брат женщины поссорился с её знакомым. Он нашёл на кухне нож и с ним в руках потребовал гостя убраться из дома.
Женщина встала между ними и попросила брата успокоиться. Тот не реагировал. Она вырвала нож — и нанесла удар сама.
По данным Баймакского районного суда, женщину признали виновной в убийстве двоюродного брата. Суд назначил ей 7 лет колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил срок за нападение на брата и давление на свидетельницу
Ударил спящего брата ножом в грудь: жителя Башкирии осудили за пьяную расправу
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии пьяная школьница ударила брата ножом в грудь