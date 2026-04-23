Главбух больницы в Башкирии похитила 260 тысяч рублей через фиктивные договоры

21:59, 23 апр 2026

Главный бухгалтер районной больницы в Аургазинском районе Башкирии придумала схему: оформляла знакомому фиктивные договоры на услуги для медучреждения, тот получал деньги и возвращал их ей наличными.

За три месяца — с января по март 2024 года — из бюджета больницы ушло более 260 тысяч рублей. По данным прокуратуры республики, женщина полностью признала вину и вернула всю сумму.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. Обвинительное заключение уже утверждено — дело передали в Гафурийский межрайонный суд.

Человек, который должен был следить за деньгами больницы, следил — только за своим карманом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru