Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Главбух больницы в Башкирии похитила 260 тысяч рублей через фиктивные договоры

21:59, 23 апр 2026

Главный бухгалтер районной больницы в Аургазинском районе Башкирии придумала схему: оформляла знакомому фиктивные договоры на услуги для медучреждения, тот получал деньги и возвращал их ей наличными.

За три месяца — с января по март 2024 года — из бюджета больницы ушло более 260 тысяч рублей. По данным прокуратуры республики, женщина полностью признала вину и вернула всю сумму.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. Обвинительное заключение уже утверждено — дело передали в Гафурийский межрайонный суд.

Человек, который должен был следить за деньгами больницы, следил — только за своим карманом.

Экс-директор компании в Уфе получил 6 лет за мошенничество с договором на 19 млн рублей

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Аургазинский район происшествия в Аургазинском районе мошенничество
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен