В Уфе раскрыли покушение на убийство трёхлетней давности

22:10, 24 апр 2026

В Уфе мужчина в 2021 году ударил знакомого металлической трубой по голове и сбежал. Следствие раскрыло дело только спустя три года — помог свидетель, который всё это время молчал.

Нападение произошло в августе 2021 года в гаражном боксе на улице Совхозной. Неизвестный сначала ударил кулаком, затем — трубой по голове 41-летнего мужчины. Жертве диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Добить помешал случайный очевидец — нападавший скрылся.

По горячим следам установить виновного не удалось. В прошлом году Следственный комитет Башкирии вернулся к материалам дела, повторно допросил свидетелей и нашёл ключевого очевидца — того самого, кто раньше боялся говорить.

Мотив оказался простым: молодой уфимец услышал, что потерпевший плохо отзывался о его семье, и решил убить. Суд приговорил 26-летнего к восьми годам колонии строгого режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru