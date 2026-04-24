В Башкирии впервые завели уголовное дело за порчу железнодорожных светофоров

22:18, 24 апр 2026

В Башкирии двое пьяных жителей Давлеканово разнесли камнями светофоры на железнодорожных путях — и стали первыми в республике, кому за это теперь грозит реальный срок.

Парням 15 и 20 лет стало скучно у вокзала. Они спустились с пешеходного моста на перрон, нашли громкоговоритель и покричали в него матом. Потом пошли вдоль путей и увидели карликовые светофоры. Поднятые с земли камни пришлись кстати — светофоры разбили «для настроения».

Сотрудники линейного отделения МВД на станции Аксаково нашли их быстро: опросили работников и местных жителей.

Ущерб составил 27 тысяч рублей. Раньше за такое давали только штраф. Теперь следственный отдел Уфимского ЛУ МВД возбудил уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения — вандалам грозит до года лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Уфимское ЛУ МВД России на транспорте
