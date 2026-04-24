В Башкирии женщину арестовали за убийство пожилой матери

22:23, 24 апр 2026

Жительница Башкирии поссорилась с матерью, избила её и задушила подушкой. Женщина под стражей.

По данным объединённой пресс-службы судов республики, конфликт произошёл в минувшую субботу прямо в доме обвиняемой. Она несколько раз ударила пожилую мать кулаками по лицу, затем накрыла ей лицо подушкой и держала до тех пор, пока та не перестала дышать.

Балтачевский межрайонный суд арестовал женщину на два месяца — под стражей она пробудет до 20 июня 2026 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Автор: Семен Подгорный