В Башкирии женщину арестовали за убийство пожилой матери
22:23, 24 апр 2026
Жительница Башкирии поссорилась с матерью, избила её и задушила подушкой. Женщина под стражей.
По данным объединённой пресс-службы судов республики, конфликт произошёл в минувшую субботу прямо в доме обвиняемой. Она несколько раз ударила пожилую мать кулаками по лицу, затем накрыла ей лицо подушкой и держала до тех пор, пока та не перестала дышать.
Балтачевский межрайонный суд арестовал женщину на два месяца — под стражей она пробудет до 20 июня 2026 года.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Читайте также:В Уфе раскрыли покушение на убийство трёхлетней давности
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Уфимку арестовали за убийство матери после визита телемастера
Человек и закон в Башкирии
Уфимца арестовали за нападение на посетительницу пункта выдачи
Человек и закон в Башкирии
Суд в Башкирии продлил арест сыну, зарубившему мать топором
Человек и закон в Башкирии
28-летняя уфимка объявлена в международный розыск за фейки в соцсетях