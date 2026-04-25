Бывшего министра транспорта Башкирии Булушев признали банкротом

Арбитражный суд Республики Башкортостан в марте 2026 года признал несостоятельным бывшего министра транспорта региона Александра Булушева. Об этом сообщает РБК Уфа. Суд открыл процедуру реализации имущества должника — она продлится до 11 сентября 2026 года. Финансовым управляющим в деле назначен Марат Валитов.

Заявление о собственном банкротстве Булушев подал в феврале 2026 года, сославшись на отсутствие средств и активов, достаточных для погашения накопленных обязательств. Общая сумма задолженности составила 1,4 млрд рублей.

Согласно материалам суда, в распоряжении экс-министра находятся доли двух земельных участков суммарной площадью 3 500 кв. м, половина доли в жилом строении площадью 909,1 кв. м, доля в доме на 42 кв. м, а также отдельное жилое помещение площадью 203 кв. м.

В апреле требования к должнику предъявили Ассоциация нефтяных торговых компаний — на 11,8 млн рублей по займам — и Альфа-банк, претендующий на возврат 1,7 млн рублей кредитной задолженности. Финансовый управляющий также зафиксировал требования от Тимура Рафикова, учредителя компании «Уфаинвест», — на 25 млн рублей по договору займа.

На этом фоне продолжается и уголовная история. В феврале 2025 года Кировский районный суд Уфы приговорил Булушева к трём годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Его заместитель Руслан Гарипов получил два года условно. Однако в марте 2026 года Верховный суд Башкирии отменил этот приговор и вернул дело прокурору: по мнению суда, обстоятельства указывают на признаки более тяжкого состава — хищения бюджетных средств.

Булушев руководил республиканским Министерством транспорта с июня 2021 по декабрь 2022 года. До государственной службы он являлся совладельцем и директором компании «Промгеосырье», а также соучредителем ряда других организаций: «Битумойл», НПП «Уфа-Бимаст», ЗАО «Винком», «Рэмойл» и «Аст — Битум».

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба главы РБ