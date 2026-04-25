Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Бывшего министра транспорта Башкирии Булушев признали банкротом

22:07, 25 апр 2026

Арбитражный суд Республики Башкортостан в марте 2026 года признал несостоятельным бывшего министра транспорта региона Александра Булушева. Об этом сообщает РБК Уфа. Суд открыл процедуру реализации имущества должника — она продлится до 11 сентября 2026 года. Финансовым управляющим в деле назначен Марат Валитов.

Заявление о собственном банкротстве Булушев подал в феврале 2026 года, сославшись на отсутствие средств и активов, достаточных для погашения накопленных обязательств. Общая сумма задолженности составила 1,4 млрд рублей.

Согласно материалам суда, в распоряжении экс-министра находятся доли двух земельных участков суммарной площадью 3 500 кв. м, половина доли в жилом строении площадью 909,1 кв. м, доля в доме на 42 кв. м, а также отдельное жилое помещение площадью 203 кв. м.

В апреле требования к должнику предъявили Ассоциация нефтяных торговых компаний — на 11,8 млн рублей по займам — и Альфа-банк, претендующий на возврат 1,7 млн рублей кредитной задолженности. Финансовый управляющий также зафиксировал требования от Тимура Рафикова, учредителя компании «Уфаинвест», — на 25 млн рублей по договору займа.

На этом фоне продолжается и уголовная история. В феврале 2025 года Кировский районный суд Уфы приговорил Булушева к трём годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Его заместитель Руслан Гарипов получил два года условно. Однако в марте 2026 года Верховный суд Башкирии отменил этот приговор и вернул дело прокурору: по мнению суда, обстоятельства указывают на признаки более тяжкого состава — хищения бюджетных средств.

Булушев руководил республиканским Министерством транспорта с июня 2021 по декабрь 2022 года. До государственной службы он являлся совладельцем и директором компании «Промгеосырье», а также соучредителем ряда других организаций: «Битумойл», НПП «Уфа-Бимаст», ЗАО «Винком», «Рэмойл» и «Аст — Битум».

Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение

Читайте также:

Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба главы РБ
Читайте также

Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение
Человек и закон в Башкирии
Бывшему руководителю Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение
«А можно без наручников?» опубликовано видео задержания экс-министра транспорта Башкирии Клебанова - видео
Человек и закон в Башкирии
«А можно без наручников?» опубликовано видео задержания экс-министра транспорта Башкирии Клебанова - видео
Задержан и уволен: министр транспорта Башкирии угодил в коррупционный скандал
Политика в Башкирии
Задержан и уволен: министр транспорта Башкирии угодил в коррупционный скандал
Доход руководителя Минздрава Башкирии за год превысил 15 миллионов рублей
Экономика в Башкирии
Доход руководителя Минздрава Башкирии за год превысил 15 миллионов рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен