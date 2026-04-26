Дело 25-летней давности: Бастрыкин взял на контроль расследование гибели детей в башкирском лагере

21:41, 26 апр 2026

Следственный комитет России возобновил расследование гибели двух детей, случившейся четверть века назад на территории детского лагеря в Башкирии. Поводом для этого стал сюжет федеральной правовой программы, вышедший в эфир в последнее время.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому представить подробный доклад о ходе расследования и проверить все обстоятельства, упомянутые в телепередаче.

Согласно материалам сюжета, в 2000 году в лагере погибли двое несовершеннолетних. Тело одного из них до сих пор не обнаружено. Родители погибших настаивают на том, что в учреждении могли проводиться практики и обряды, характерные для сектантских организаций. По их данным, женщина, работавшая с детьми в тот период, сегодня возглавляет структуру с признаками секты. Семьи также заявляют, что никто из причастных к трагедии так и не понёс уголовной ответственности.

Следователи возобновили дело по статье 105 УК РФ — убийство. Архангельскому предстоит доложить об установленных обстоятельствах и проверить доводы, прозвучавшие в репортаже.

Автор: Семен Подгорный