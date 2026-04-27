В Башкирии осуждён виновник ДТП с гибелью двух сестёр-близнецов

21:35, 27 апр 2026

Белорецкий межрайонный суд Башкирии завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, признанного виновным в гибели двух несовершеннолетних девушек в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом стало известно по итогам судебного заседания.

Авария произошла 12 августа 2025 года на трассе Кага — Старосубхангулово в Бурзянском районе. За рулём автомобиля «Рено Сандеро» находился нетрезвый молодой человек, не имевший водительского удостоверения. В машине ехали пятеро пассажиров, среди которых — сёстры-близнецы 2005 года рождения. Выехав на встречную полосу, автомобиль опрокинулся в кювет. Одна из сестёр скончалась на месте, вторая — 22 августа в больнице, не придя в сознание. Водитель выжил, однако получил тяжёлые травмы и теперь передвигается на инвалидной коляске.

В ходе процесса подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 6 месяцев в колонии-поселении, штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет управлять транспортным средством на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии 16-летний подросток получил срок после ДТП, где погибли его друзья

Автор: Семен Подгорный
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
