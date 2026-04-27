В Башкирии пьяный сосед выбил дверь и грозился убить женщину. Суд дал ему метлу

21:46, 27 апр 2026

Житель Уфы ворвался в квартиру соседки, когда та отказалась открывать дверь — оттолкнул её и зашёл сам. Внутри замахнулся на неё и грозился убить.

По данным Прокуратуры Башкирии, дело было в феврале. Мужчина пришёл выяснять отношения — в состоянии алкогольного опьянения, как водится.

Мировой судья Калининского района признал его виновным сразу по двум статьям: незаконное проникновение в жильё с применением насилия и угроза убийством.

Приговор — 200 часов обязательных работ и штраф 15 000 рублей. За взломанную дверь и угрозу расправой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru