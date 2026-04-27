Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии пьяный сосед выбил дверь и грозился убить женщину. Суд дал ему метлу

21:46, 27 апр 2026

Житель Уфы ворвался в квартиру соседки, когда та отказалась открывать дверь — оттолкнул её и зашёл сам. Внутри замахнулся на неё и грозился убить.

По данным Прокуратуры Башкирии, дело было в феврале. Мужчина пришёл выяснять отношения — в состоянии алкогольного опьянения, как водится.

Мировой судья Калининского района признал его виновным сразу по двум статьям: незаконное проникновение в жильё с применением насилия и угроза убийством.

Приговор — 200 часов обязательных работ и штраф 15 000 рублей. За взломанную дверь и угрозу расправой.

В Башкирии осуждён виновник ДТП с гибелью двух сестёр-близнецов

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен