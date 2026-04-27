В Башкирии пьяный сосед выбил дверь и грозился убить женщину. Суд дал ему метлу
21:46, 27 апр 2026
Житель Уфы ворвался в квартиру соседки, когда та отказалась открывать дверь — оттолкнул её и зашёл сам. Внутри замахнулся на неё и грозился убить.
По данным Прокуратуры Башкирии, дело было в феврале. Мужчина пришёл выяснять отношения — в состоянии алкогольного опьянения, как водится.
Мировой судья Калининского района признал его виновным сразу по двум статьям: незаконное проникновение в жильё с применением насилия и угроза убийством.
Приговор — 200 часов обязательных работ и штраф 15 000 рублей. За взломанную дверь и угрозу расправой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Уфимец устроил жене кошмарный вечер в гостях
Происшествия в Башкирии
Пьяный уфимец разбил дверь кирпичом и украл вертел с мясом
Человек и закон в Башкирии
Пятеро мужчин ворвались ночью в дом и избили знакомого после телефонной ссоры в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии наказали за распространение видео частной жизни