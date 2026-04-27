В Башкирии возобновили дело о гибели детей в лагере 25 лет спустя

21:52, 27 апр 2026

В башкирском детском лагере в 2000 году погибли двое детей. Одного из них не могут найти до сих пор. Уголовное дело возобновили только сейчас — спустя четверть века.

По данным Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя башкирского следкома Владимира Архангельского доложить об обстоятельствах гибели.

Родители погибших детей настаивают: в лагере проводили сектантские обряды. Никто из руководства так и не понёс ответственности.

Женщина, работавшая с детьми в тот период, сейчас возглавляет организацию с признаками секты — и продолжает ею руководить, утверждают родители.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
