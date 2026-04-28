В Башкирии выявили 50 фактов фиктивной регистрации мигрантов

21:47, 28 апр 2026

Полицейские Башкирии прошлись по 2 500 адресам — от жилых домов до строительных бытовок — и задержали владельцев 50 квартир, где мигрантов регистрировали только на бумаге.

По данным МВД по Республике Башкортостан, за время операции «Резиновая квартира» сотрудники проверили больше тысячи квартир и гостиниц, 200 садовых участков, 300 строек и 170 магазинов и рынков. Каждый факт фиктивной регистрации — уголовная статья. Ещё 320 нарушений тянут на административку.

В ведомстве уточнили: это был только первый этап. Рейды продолжатся.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по Башкирии | соцсети