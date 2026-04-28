В Башкирии выявили 50 фактов фиктивной регистрации мигрантов
21:47, 28 апр 2026
Полицейские Башкирии прошлись по 2 500 адресам — от жилых домов до строительных бытовок — и задержали владельцев 50 квартир, где мигрантов регистрировали только на бумаге.
По данным МВД по Республике Башкортостан, за время операции «Резиновая квартира» сотрудники проверили больше тысячи квартир и гостиниц, 200 садовых участков, 300 строек и 170 магазинов и рынков. Каждый факт фиктивной регистрации — уголовная статья. Ещё 320 нарушений тянут на административку.
В ведомстве уточнили: это был только первый этап. Рейды продолжатся.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе силовые структуры проверили соблюдение миграционного законодательства на рынках и в ТЦ
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по Башкирии | соцсети
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
МВД Башкирии накрыло сеть «резиновых квартир»
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии год регистрировала мигрантов по фиктивному адресу
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 18 мигрантов будут выдворены из страны, а 12 поставлены на воинский учет
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии выросла заболеваемость COVID-19