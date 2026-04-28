Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии выявили 50 фактов фиктивной регистрации мигрантов

21:47, 28 апр 2026

Полицейские Башкирии прошлись по 2 500 адресам — от жилых домов до строительных бытовок — и задержали владельцев 50 квартир, где мигрантов регистрировали только на бумаге.

По данным МВД по Республике Башкортостан, за время операции «Резиновая квартира» сотрудники проверили больше тысячи квартир и гостиниц, 200 садовых участков, 300 строек и 170 магазинов и рынков. Каждый факт фиктивной регистрации — уголовная статья. Ещё 320 нарушений тянут на административку.

В ведомстве уточнили: это был только первый этап. Рейды продолжатся.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе силовые структуры проверили соблюдение миграционного законодательства на рынках и в ТЦ

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по Башкирии | соцсети
Теги: мигранты
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен