Виновник ДТП с тремя погибшими в Башкирии получил 4 года

Виновник ДТП с тремя погибшими в Башкирии получил 4 года

21:59, 28 апр 2026

Водитель «Лада Ларгус» выехал на встречку — и убил троих. Суд вынес приговор спустя почти год после аварии.

11 июля 2024 года на трассе Чишмы—Аксеново—Киргиз-Мияки 41-летний водитель пошёл на обгон и лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi L200. Две пассажирки его машины погибли на месте. Третий пассажир умер в больнице.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, водителя осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее гибель двух и более лиц.

Суд назначил четыре года колонии-поселения. Плюс запрет на вождение на два года.

В Башкирии осуждён виновник ДТП с гибелью двух сестёр-близнецов

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео. / Госавтоинспекция РБ.
