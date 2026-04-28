Мэра Уфы задержали за взятку землёй и покровительство строителям

22:04, 28 апр 2026

Следственный комитет Башкирии задержал главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по подозрению во взяточничестве и превышении полномочий.

По версии следствия, Мавлиев потребовал от представителя строительной компании взятку — не деньгами, а «услугами имущественного характера». За это чиновник обещал общее покровительство. Схема также включала незаконную продажу участка площадью более 1300 квадратных метров на территории уфимского санатория.

Вместе с Мавлиевым под подозрение попали его заместитель, замначальника управления земельных и имущественных отношений и директор самого санатория. Следователи уже провели допросы, обыски и выемки — и продолжают искать новые эпизоды.

Администрация главы Башкирии сообщила, что Радий Хабиров внимательно следит за ситуацией. Мера пресечения пока не избрана.

Мавлиев возглавляет Уфу с 2022 года. До этого руководил Нефтекамском.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
