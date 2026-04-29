Замглавы мэрии Уфы арестовали по делу о взятке с землёй санатория
21:31, 29 апр 2026
Советский районный суд Уфы отправил Рушата Фазлиахметова, заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений, под стражу до 11 июля.
Фазлиахметова задержали 28 апреля — вместе с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым, вице-мэром и директором муниципального санатория. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным РБК Уфа, в деле также фигурирует депутат горсовета и директор гостиницы «Агидель» Алексей Силин.
По версии следствия, группа организовала незаконную передачу земельного участка санатория «Радуга» — 1,3 тыс. кв. м стоимостью 13 млн рублей. Мавлиев впоследствии потребовал от строительной компании отдать ему эту землю за покровительство.
Накануне в мэрии прошли обыски и выемки. В администрации главы Башкирии сообщили, что Радий Хабиров в курсе происходящего.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.