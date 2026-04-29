Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Замглавы мэрии Уфы арестовали по делу о взятке с землёй санатория

21:31, 29 апр 2026

Советский районный суд Уфы отправил Рушата Фазлиахметова, заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений, под стражу до 11 июля.

Фазлиахметова задержали 28 апреля — вместе с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым, вице-мэром и директором муниципального санатория. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным РБК Уфа, в деле также фигурирует депутат горсовета и директор гостиницы «Агидель» Алексей Силин.

По версии следствия, группа организовала незаконную передачу земельного участка санатория «Радуга» — 1,3 тыс. кв. м стоимостью 13 млн рублей. Мавлиев впоследствии потребовал от строительной компании отдать ему эту землю за покровительство.

Накануне в мэрии прошли обыски и выемки. В администрации главы Башкирии сообщили, что Радий Хабиров в курсе происходящего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Мэра Уфы задержали за взятку землёй и покровительство строителям

Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Уфа суд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен