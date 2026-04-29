Доставщик цветов из Уфы получил 17 лет за нападения на женщин

Андрей Правдин приехал в Уфу, устроился курьером цветочного магазина — и использовал рабочую машину для нападений на женщин и девушек. Уфимский гарнизонный суд приговорил его к 17 годам колонии особого режима.

По данным проекта «Честно говоря», Правдину 36 лет. Суд признал его виновным по нескольким статьям, в том числе за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

История вышла в публичное поле в мае 2025 года. Тогда 16-летняя жительница Уфы отбилась от нападавшего в тёмном дворе на улице Блюхера и позвала на помощь. После её заявления в полицию обратились ещё несколько женщин с похожими историями.

Следователи установили: Правдин совершал нападения на той же машине, на которой развозил букеты. До переезда в Уфу он уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей — в том числе за изнасилование — и успел отбыть несколько сроков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ