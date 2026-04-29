В Уфе мужчина грабил храмы, а потом возвращался ставить свечи

21:44, 29 апр 2026

67-летний уфимец с несколькими судимостями вскрывал церкви ломом, выносил ящики с пожертвованиями — а потом приходил замаливать грехи в тот же храм.

Схема была простой: отжать или разбить пластиковое окно, забрать ящик для пожертвований и всё, что плохо лежит. Первой жертвой стала часовня Богородско-Уфимского храма — оттуда пропали деньги прихожан и чужой телефон. Следом — церковь-часовня иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

По данным пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, мужчина работал сразу в нескольких районах Уфы. Деньги тратил на еду и алкоголь — сам признал.

Но главная деталь не в этом. После краж он возвращался в те же храмы, ставил свечи и даже оставлял небольшие пожертвования.

Полиция также установила его причастность к краже кошелька в кафе и попытке ограбления храма в Октябрьском. Сейчас рецидивист под стражей, дела возбуждены по всем эпизодам.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ | Мах
Теги: Уфа происшествия Уфа ограбление
