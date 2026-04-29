СКР возбудил уголовное дело из-за затянувшегося расселения в Башкирии
21:48, 29 апр 2026
Жильцы аварийного дома на улице Фадеева в Белорецке шесть лет ждут новых квартир. Дом, которому 96 лет, признали аварийным ещё в 2020-м — но ни жилья, ни даже сроков переезда людям так и не назвали.
Обращения в местные структуры ничего не дали. Тогда жильцы пожаловались в Следственный комитет — и дело сдвинулось.
СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично поручил руководителю башкирского отделения Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и о том, как восстанавливают права жильцов. Контроль — в центральном аппарате.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Дело 25-летней давности: Бастрыкин взял на контроль расследование гибели детей в башкирском лагере
Происшествия в Башкирии
Глава СК РФ взял под контроль дело о насилии над школьницей в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей