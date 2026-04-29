СКР возбудил уголовное дело из-за затянувшегося расселения в Башкирии

21:48, 29 апр 2026

Жильцы аварийного дома на улице Фадеева в Белорецке шесть лет ждут новых квартир. Дом, которому 96 лет, признали аварийным ещё в 2020-м — но ни жилья, ни даже сроков переезда людям так и не назвали.

Обращения в местные структуры ничего не дали. Тогда жильцы пожаловались в Следственный комитет — и дело сдвинулось.

СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично поручил руководителю башкирского отделения Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и о том, как восстанавливают права жильцов. Контроль — в центральном аппарате.

Автор: Семен Подгорный