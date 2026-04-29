Жительница Башкирии сожгла дом с сыном, невесткой и бывшим мужем

21:53, 29 апр 2026

53-летняя жительница Дуванского района Башкирии облила веранду дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла её — внутри спали сын, невестка и бывший муж.

Поводом стала ссора за столом. В ночь с 20 на 21 декабря 2024 года женщина выпивала спиртное с родственниками, поругалась с сыном и невесткой и ушла домой. Но обида не отпускала.

Она вернулась. Не через дверь — с канистрой. По данным Прокуратуры Республики Башкортостан и регионального Следкома, обвиняемая незаметно пробралась к дому и подожгла входную группу. Все трое погибли от ожогов и отравления угарным газом.

Дом сгорел полностью. Ущерб следствие оценило в 575 тысяч рублей — это, пожалуй, наименее важная потеря в этой истории.

Женщине предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом. Вину она не признала. Дело передают в Верховный суд республики.

В Башкирии женщину арестовали за убийство пожилой матери


Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СК РФ по РБ.
Теги: Дуванский район происшествия в дуванском районе убийство суд
Уфимка пырнула ножом соседа по коммуналке прямо на кухне
