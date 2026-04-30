Охотник из Башкирии принял человека за кабана и застрелил его
21:53, 30 апр 2026
70-летний житель Бураевского района вышел на охоту и открыл огонь по человеку, приняв его за дикого кабана. Пуля попала жертве в затылок. Мужчина выжил — суд назначил ему 1,5 года исправительных работ.
Трагедия произошла прошлым летом в лесу. Охотник несколько раз выстрелил из карабина — один из выстрелов оказался смертельным. Балтачевский межрайонный суд квалифицировал произошедшее как причинение смерти по неосторожности.
По данным пресс-службы суда, помимо исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства, пенсионеру на 2,5 года запретили охотиться, хранить и носить огнестрельное оружие. Карабин конфискуют. Гражданский иск родственников погибшего удовлетворили частично.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.