Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Охотник из Башкирии принял человека за кабана и застрелил его

21:53, 30 апр 2026

70-летний житель Бураевского района вышел на охоту и открыл огонь по человеку, приняв его за дикого кабана. Пуля попала жертве в затылок. Мужчина выжил — суд назначил ему 1,5 года исправительных работ.

Трагедия произошла прошлым летом в лесу. Охотник несколько раз выстрелил из карабина — один из выстрелов оказался смертельным. Балтачевский межрайонный суд квалифицировал произошедшее как причинение смерти по неосторожности.

По данным пресс-службы суда, помимо исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства, пенсионеру на 2,5 года запретили охотиться, хранить и носить огнестрельное оружие. Карабин конфискуют. Гражданский иск родственников погибшего удовлетворили частично.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен